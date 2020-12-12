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Презентация исследования "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины"

Суббота, 12 декабря 2020, 13:22
 

14 декабря в 13.00-14.00 в украинском кризисном медиа-центре состоится презентация и обсуждение исследования "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины".

В обсуждении примут участие:

  • Том Б. Петерс - председатель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине;
  • Андрей Каракуц - глава "Центра прикладных исследований";
  • Дмитрий Денков - главный редактор интернет-издания "Экономическая правда";
  • Игорь Тынный - владелец ресторанов "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin";
  • Максим Богданов - руководитель отдела продаж в "Reikartz Hotel Group";
  • Роман Романчук - генеральный директор "Multiplex".
  • Модератор: Александра Давымука - координатор проектов "Центра прикладных исследований".

Вопросы к обсуждению:

  • Каким образом эпидемия коронавируса и введение карантина влияет на экономику Украины?
  • Какие отрасли экономики Украины пострадали больше и которые меньше всего?
  • Насколько эффективной оказалась государственная помощь отдельным секторам и компаниям?
  • Каким образом трансформировался украинский бизнес в условиях эпидемии COVID-19?
  • Какие последствия для экономики будет иметь введение в Украине повторного локдауна в январе 2021?

Доклад "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины" является результатом опроса владельцев и топ-менеджмента компаний из ключевых отраслей экономики Украины, а также представителей органов центральной и местной власти и здравоохранения.

Регистрация по ссылке - https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_akx4RiLeRoiyrV6H-_c7Dw 

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