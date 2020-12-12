Презентация исследования "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины"
Суббота, 12 декабря 2020, 13:22
14 декабря в 13.00-14.00 в украинском кризисном медиа-центре состоится презентация и обсуждение исследования "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины".
В обсуждении примут участие:
- Том Б. Петерс - председатель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине;
- Андрей Каракуц - глава "Центра прикладных исследований";
- Дмитрий Денков - главный редактор интернет-издания "Экономическая правда";
- Игорь Тынный - владелец ресторанов "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin";
- Максим Богданов - руководитель отдела продаж в "Reikartz Hotel Group";
- Роман Романчук - генеральный директор "Multiplex".
- Модератор: Александра Давымука - координатор проектов "Центра прикладных исследований".
Вопросы к обсуждению:
- Каким образом эпидемия коронавируса и введение карантина влияет на экономику Украины?
- Какие отрасли экономики Украины пострадали больше и которые меньше всего?
- Насколько эффективной оказалась государственная помощь отдельным секторам и компаниям?
- Каким образом трансформировался украинский бизнес в условиях эпидемии COVID-19?
- Какие последствия для экономики будет иметь введение в Украине повторного локдауна в январе 2021?
Доклад "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины" является результатом опроса владельцев и топ-менеджмента компаний из ключевых отраслей экономики Украины, а также представителей органов центральной и местной власти и здравоохранения.
Регистрация по ссылке - https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_akx4RiLeRoiyrV6H-_c7Dw
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