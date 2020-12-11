Украинский фонд стартапов назвал победителей очередного питчинга

Украинский фонд стартапов объявил победителей 17-го питча - на заседании наблюдательного совета решили профинансировать 8 стартапов на общую сумму в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В Фонде назвали стартапы на этапе pre-seed, которые получат гранты по 25 тыс долларов:

Supplio. Автоматизированная платформа пополнения запасов для поставщиков косметики, которая интегрирует их со своими клиентами (салоны красоты, аптеки, магазины), обеспечивая автоматическое управление заказами (заказ на поставку автоматически планируются и направляются поставщику) на основе фактических запасов клиентов и использование продуктов, рекомендует новые продукты и акции, и решает типичные проблемы с заказами.

"Как результат, на 90% уменьшается ручная работа с заказами и на 30-35% - общие расходы поставщиков", - говорится в сообщении.

iCardy. Сервис, позволяющий с 99% достоверностью в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем сердца.

AssayMe. Персональный Wellness&Health assistant, который позволяет пользователям контролировать состояние своего здоровья с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях. А также это комплексный инструмент для более качественной телемедицины.

Recoshelf. С помощью разумных IoT камер наблюдает за полками в магазинах, проверяет наличие товара, ассортимент и цены, помогает поднять продажи на 5-6%.

Reelly. Digital платформа, которая помогает найти ответственного эксперта по недвижимости в нужном сегменте и локации.

BloggerMall. "Платформа для сотрудничества с блогерами. Платформа позволяет рекламодателям заказывать рекламу у блоггеров быстро, безопасно и эффективно благодаря таким встроенным инструментам, как аналитика страниц блоггеров в соцсетях, фильтры для поиска блоггеров с необходимой ЦА, функции Безопасная сделка и рейтинговой системой", - добавили в Фонде.

Chargeback Optimizer. Платформа автоматизированной обработки проблемных операций с платежными карточками для банков, платежных провайдеров, предприятий торговли и сервиса. Платформа позволяет уменьшить стоимость и сократить время рассмотрения претензий и возврата средств клиентам.

Advisera. Решение для получения предпринимателями бизнес-консультаций от международных специализированных экспертов с помощью Machine Learning алгоритма.

"Основными критериями оценки pre-seed проектов являются: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея, стратегия развития", - пояснили в Фонде.

Украинский фонд стартапов является государственным фондом, основанным по инициативе Кабмина. Отмечается, что его миссия - способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), с целью повышения их глобальной конкурентоспособности.

Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Экономическая правда