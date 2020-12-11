У Зеленского надеются, что Рада примет законопроект об "инвестнянях" до конца года

В Офисе президента надеются, что Верховная Рада до Нового года примет президентский законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Об этом на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает "Укринформ".

"Законопроект создает набор стимулов частному инвестору, который готов инвестировать в Украину, в частности государство может гарантировать компенсацию 30% стоимости инвестиций различными способами. Надеюсь, что парламент рассмотрит этот законопроект на следующей неделе, и мы войдем в новый год уже с принятым и подписанным законом", - отметила она.

Ковалив добавила, что согласно законопроекту государство готово предложить инвестору "меню" до 30% стоимости инвестпроекта, из которого можно будет выбирать для себя механизм поддержки - обустройство всей инфраструктуры (дорога, присоединение к электросетям, газовых сетей), освобождение от НДС и таможенных платежей при ввозе нового оборудования необходимого для производства, освобождение от налога на землю или налога на прибыль.

"Учреждение UkraineInvest наделяется законопроектом полномочиями сопровождать инвестора от самого начала проекта и в течение жизнедеятельности этого проекта", - добавила Ковалив.

По ее словам, правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest должен помогать не только привлекать инвесторов, но и создавать им комфортные условия для работы в Украине.

Напомним:

1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.

Экономическая правда