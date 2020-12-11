Агентство Moody's повысило рейтинги 8 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, ТАСкомбанка, ПАО "Сбербанк", Банка Восток и банка "Пивденный" по новой методологии без изменения прогноза "стабильный".

Об этом говорится в сообщении Moody's.

Отмечается, что рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка, Сбербанка, ТАСкомбанка, Банка Восток и банка "Пивденный" повысили с "Caa1" до "B3".

Рейтинг Райффайзен Банка Аваль повысили до "B2".

"Рейтинги этих банков соответствуют рейтингу Украины (сейчас стабильный B3), поэтому повышение их рейтинга маловероятно при отсутствии повышения суверенного рейтинга.

В то же время рейтинги кредитоспособности банков могут быть снижены, если их финансовые показатели, в частности качество активов, капитализация и прибыльность, существенно ухудшатся", - заявили в агентстве.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "Приватбанка", в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3", прогноз - стабильный.

В Moody's говорят, что повышение рейтингов Приватбанка до уровня суверенного рейтинга Украины обусловлены изменениями методологии определения рейтингов банков на рынках, в частности, сильные финансовые учреждения страны теперь могут иметь рейтинги, которые соответствуют или превышают суверенный рейтинг.

Экономическая правда