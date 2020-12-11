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Украина впервые за 70 лет возглавит комиссию, регулирующую судоходство на Дунае

Пятница, 11 декабря 2020, 15:35
 

Украина впервые за 70 лет возглавит Дунайскую комиссию - межгосударственный орган, регулирующий режим судоходства на Дунае; ее возглавит посол Украины в Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наш посол в Венгрии Любовь Непоп. Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе и будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", - написал глава МИД в своем Twitter.

Дунайская комиссия - межправительственная организация, созданная в 1948 году для выполнения Дунайской конвенции. Ее главные задачи - обеспечивать унификацию норм и взаимное признание документов для свободного и безопасного судоходства на Дунае, главной водной артерии Центральной Европы.

Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Германия, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния, Молдова, Сербия, Хорватия, Украина и Россия. Заседания проходят в Будапеште.

Европейская правда

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порты МИД

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