НАБУ задержало руководителя "Морского торгового порта "Черноморск" на взятке в 250 тысяч долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тысяч долларов руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" и посредника.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами.

"Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

"Этих двое человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в НАБУ.

И.о. директора МТП "Черноморск" является Александр Попов.

Экономическая правда