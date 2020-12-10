Попытка подкупа главы Госгеокадастра: Двум задержанным сообщили о подозрении

Роман Лещенко фото: ЭП

НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицу-посреднику, которые пытались подкупить голову Госеокадастру Романа Лещенко.

Об этом сообщил сам Лещенко во время пресс-конференции.

"Сегодня двум лицам было сообщено о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра. Квалификация действий таких лиц идет по ч.4 ст.369 УК Украины. Подозреваемых 9 декабря задержали на "горячем". Вы вчера слышали о сумме 170 тысяч долларов, которая предназначалась за согласование и выдачу приказов о выделении земли в Хмельницкой области на подставных лиц под так называемые программы взаемодествия с фермерскими хозяйствами", - заявил Лещенко.

Отметим, что санкция указанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.

Как добавили в НАБУ, подозреваемых задержали в момент попытки подкупа руководителя Госгеокадастра при передаче ему части неправомерной выгоды в размере 25 тыс долларов.

"По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс долларов главе Госгеокадастра передали еще в ноябре 2020 года.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

"Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Поэтому, нельзя исключать, что он может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияние", - добавили в НАБУ.

Напомним:

НАБУ и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали и.о. руководителя одного из территориальных управлений Держгеокадастру и лицо-посредника, пытались подкупить голову Держгеокадастру Романа Лещенко.

Экономическая правда