В ноябре рынок электромобилей сократился почти на 28% – ассоциация
В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей - количество регистраций по сравнению с ноябрем 2019 года количество регистраций уменьшилось почти на 28%.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Отмечается, что из общего количества в 514 электрокаров 481 легковых и 33 - коммерческих.
В то же время выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.
"Подержанные электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 единиц", - говорится в сообщении.
Самый популярный электромобиль в Украине - Nissan Leaf - в прошлом месяце приобрели 126 чел.
"Далее в топ-5 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Chevrolet Bolt - 69 шт.; Tesla Model 3 - 55 шт.; Tesla Model S - 36 шт.; BMW i3 - 23 шт.
В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели: Renault Kangoo Z.E. - 26 шт. и Nissan e-NV200 - 7 шт", - отметили в ассоциации.
Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6823 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники составила 92 процента.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua