Прототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового стола.

Источник: трансляция запуска

Детали: 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву при посадке Starship разбился в центре площадки для посадок. Прототип набрал высоту 12,5 киллометров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

UPD: По словам Маска, посадка не была удачной из-за малого давление топлива из малого бака в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком высокой.

Прямая речь Маска: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!

Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!

Марс, мы идем!!

Спасибо, Южный Техас за поддержку! Это ворота на Марс".

Детали: Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройдет успешно".

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!".

Справка: Следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлено 9 двигателей Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что предшествовало:

В ночь на 9 декабря Spacex за 1,3 секунды до запуска двигателей прототипа Starship отменила запуск.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытание прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

Украинская правда