Премьер о полноценном главе Минэнерго: На сегодня есть не менее 2 внешних кандидатур

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что решение об увольнении и.о. министра энергетики Ольги Буславец принималось им, по его словам, кандидата от правительства на должность полноценного главы Минэнерго подадут до конца года.

Об этом он сказал в интервью УП.

На утверждение журналистов, что, по их данным, сейчас центром принятия решений является Офис президента, а когда снимали и.о. министра энергетики Буславец, Шмыгаля поставили прямо перед фактом, премьер ответил:

"У вас какие-то неправильные источники. Ну, конечно, решение я выносил. Оно принималось мной, и все решения, которые выносятся в Кабмин, принимаются мной, в конечном итоге.

"Инициация решений бывает разной, я здесь не буду скрывать - мы здесь в тесном контакте с Офисом президента, мы работаем, у нас конструктивное сотрудничество. Мы с президентом практически каждый день контактируем, работаем над теми стратегиями и решениями, которые происходят в стране. Но конечные решения по многим вопросам - за мной", - добавил он.

"Сегодня, с принятием закона, от меня будет требоваться в течение 30 дней предоставить кандидатуры министров. Конечно, мы сейчас думаем над лонг-листом, шорт-листом кандидатов на министерство энергетики, на министерство образования.

Я считаю, что как минимум трое действующих заместителей имеют шанс быть в таком шорт-листе на представление в Верховную Раду в качестве кандидатов на назначение министром.

Нам надо принять важное решение - кто будет министром, для этого надо посмотреть на различные варианты. Не хочется делать ошибку и потом ее исправлять. Поэтому смотрю сейчас на заместителей, смотрю на внешних кандидатов. Есть на сегодняшний день не менее 2 внешних кандидатур, довольно сильных. Будем принимать решение уже до конца этого года и подавать кандидата от правительства на должность главы Минэнерго", - ответил Шмыгаль на вопрос, почему почти за год не назначен полноценный министр энергетики.

"Относительно Буславец Ольги Анатольевны. Были очень эффективные достижения, были какие-то недовольства, соответственно, было принято решение посмотреть, как будет работать министерство при и.о. министра Бойко", - добавил глава правительства.

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Напомним:

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом Буславец осталась первым заместителем вр.и.о. министра энергетики.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики назначили заместителя Буславец Юрия Бойко (тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова).

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что в ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, а Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра.

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Экономическая правда