EnglishDom запустил программу лояльности для бизнеса – учиться английскому можно со скидкой

Один из крупнейших онлайн-сервисов для изучения английского языка в Восточной Европе – онлайн-школа EnglishDom – разработал программу лояльности, которая позволяет бизнесу оптимизировать ресурсы на обучении сотрудников.

"Общение по видеосвязи на карантине стало новой социальной нормой. Уже не важно, откуда вы ведете бизнес, главное – можете ли вы говорить с миром на одном языке, – рассказывает сооснователь и CEO EnglishDom, Максим Сундалов. – При этом сотрудники компаний все чаще работают из дома. В таких условиях организовать обучение персонала сложно, но возможно. Благодаря образовательным IT-технологиям мы можем развернуть систему индивидуального обучения английскому в пару кликов без усилий и затрат со стороны клиента".

Корпоративная программа лояльности EnglishDom позволяет:

- Развернуть систему обучения английскому онлайн для компаний от пяти сотрудников и больше.

- Проводить индивидуальные уроки 1 на 1 с преподавателем в цифровом учебнике для каждого сотрудника. Всю организацию берет на себя EnglishDom.

- Получить индивидуальную корпоративную скидку на все время обучения, а также разделить затраты вместе с учащимися, например, 50% оплачивает сотрудник, другие 50% – компания за его достижения в работе.

- Отслеживать в личном кабинете руководителя эффективность обучения с детальной аналитикой по каждому сотруднику для прогнозирования результатов в английском.

"Нашей программой на первом этапе ее запуска уже воспользовались более 30 компаний, в основном из IT и финансового сектора. Так, в одной из крупных компаний по ней учится 71 сотрудник.

По отзывам клиентов, владение английским повышает шансы работников на продвижение по карьерной лестнице, что влияет и на их лояльность к компании, – говорит Максим Сундалов. – Общение с коллегами из Европы и Америки становится интересным способом узнать о технологиях и новинках, которые вдохновляют.

Часто благодаря уверенности в знании английского сотрудники делают важные для компании прорывы".

Справка

EnglishDom – онлайн-школа английского языка и продуктовая IT-компания, основанная в 2010 году, которая является одним из лидеров EdTech в Восточной Европе.

В EnglishDom более 900 преподавателей и 50 тыс. активных пользователей. Миссия компании – вдохновлять выучить английский с помощью технологий и человеческой заботы.

Особенностью бизнес-обучения английскому является то, что EnglishDom подстраивает программу под задачу, которую должны решать сотрудники с помощью английского в работе. Например, отработка бизнес-процесса, адаптация к сфере деятельности компании и прочее.

EnglishDom развивает корпоративное обучение английскому с 2018 года. У крупнейшего клиента учится сразу 300 сотрудников, у наименьшего – два.

Среди клиентов: Медиа Группа Украина, АХА, Мироновский хлебопродукт, Битрикс24, OWOX, Carlsberg Ukraine. Чаще всего обучения английскому заказывают компании в области IT, финансов, фармацевтики и агрокомпании.

Корпоративное обучение составляет 15% от всех клиентов онлайн-школы EnglishDom. Это одна из трех специализаций школы, среди которых также физические лица – 70% и дети – 15%.

В 2020 году EnglishDom вошел в рейтинг 100 лучших EdTech-проектов Восточной Европы по версии международной аналитической организации HolonIQ.