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Правительство пока не будет рассматривать вопрос локдауна – министр

Вторник, 1 декабря 2020, 19:05
 

Кабинет министров на заседании в среду не будет рассматривать вопрос введения в Украине жесткого карантина для сдерживания эпидемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24"

Детали: На вопрос ведущей, ждать ли украинцам в среду решения Кабмина о введении в стране полного локдауна, Степанов ответил: "Нет, не ждать. Мы (Минздрав - ред.) такое предложение на заседание правительства не вносили".

По его словам, Кабинет министров 2 декабря сосредоточится на других вопросах и никаких карантинных ограничений не будет рассматривать.

Степанов добавил, что его министерство даже проект решения о жестком карантине пока не готовило.

Он отметил также, что правительство предупредит население о введении полного локдауна за 7-10 дней.

По мнению министра, жесткий карантин не должен распространяться на общественный транспорт, поскольку другие ограничения устранят опасность часа пик и сделают его и так безопасным.

Степанов подчеркнул, что главная цель полного локдауна - уменьшение давления на медицинскую систему.

Евгений Кизилов, УП

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Минздрав Кабмин карантин

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