НАБУ объявило новое подозрение экс-нардепу Микитасю по делу "Укрбуда"

Детективы Национального антикоррупционного бюро 1 декабря сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему народному депутату Максиму Микитасю в деле госкомпании "Укрбуд".

Источник: сайт НАБУ

Детали: Он подозревается в даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении взятки сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Следствие установило, что в рамках расследования полицией дела о завладении имуществом Нацгвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна была установить подлинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком. Ведь по соглашению между Нацгвардией и застройщиком, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) НГУ должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.

Микитася подозревают в том, что он, действуя в сговоре с экс-служащим компании "Укрбуд", договорился с заместителем директора ООО "Укрбуд Девелопмент" о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн ​​вместо 81 млн грн. В обмен на это служащий "Укрбуд Девелопмент" получил взятку в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тысяч гривен.

В то же время после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело у Нацполиции, с целью уклонения от ответственности компания-застройщик дополнительно передала квартиры Национальной гвардии на сумму 7 млн ​​грн, то есть выведенной по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.

Следствие устанавливает других лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Расследование детективы НАБУ осуществляют с октября 2020 года.

В завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн подозреваются восемь человек: расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела.

Предыстория: Национальное антикоррупционное бюро также расследует дело против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова относительно его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася.