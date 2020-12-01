Транспорт и локдаун: Криклий не исключает ограничений по количеству пассажиров

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "принципиально весь транспорт будет работать", однако не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности по количеству пассажиров в салоне.

Об этом он заявил во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Ограничение обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородный, городской и все другие виды транспорта", - заверил Криклий.

Министр подтвердил, что в Кабмине продолжаются консультации по конкретным датам локдауна.

"Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет. Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас идут консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать", - подчеркнул он.

Он добавил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

"Поэтому позиция моя и моих коллег, в частности, чтобы транспорт работал", - подчеркнул Криклий.

Напомним:

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "интеллектуальный локдаун" будет предусматривать выход из него регионов в разное время.