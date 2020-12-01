В ноябре "Укрзализныця" увеличила грузоперевозки на 7%

За 29 дней ноября "Укрзализныця" увеличила объемы перевозки грузов во всех сочетаниях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7% - до около 27 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что во внутреннем сообщении этот показатель составлял 13 млн тонн - это на 21% больше, чем в ноябре прошлого года.

"В текущем месяце Укрзализныци удалось улучшить основные показатели эксплуатационной работы. Так, среднесуточная погрузка составила 788,5 тыс тонн, что почти на 8% больше соответствующего периода прошлого года. В среднем за сутки железной дороги нагружали 12,1 тыс вагонов, что почти на 7 % больше прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что за 29 дней ноября ускорили оборот грузового вагона на 32,7% - до 7,76 суток.

Среднесуточная участковая скорость грузового поезда увеличилась на более чем 5% и составила 35,3 км/ч.

"Также за 29 суток ноября Укрзализныця улучшила эксплуатационные показатели локомотивного парка. В частности, на 5,1% - до 451 км увеличился показатель среднесуточного пробега локомотива. А среднесуточную производительность локомотива улучшена на 4,3% к прошлому году - она ​​составила 1201 тыс ткм брутто", - добавили в УЗ.

Экономическая правда