E-commerce Digital Day. Новости интернет-торговли от лидеров рынка  

Ниша e-commerce стабильно растет и набирает оборотов. Глобальный локдаун и закрытие офлайн точек продаж еще больше взбодрили нишу интернет-торговли.

По статистике — количество покупок в интернете в 2021 достигнет 17,5% от общих розничных продаж, а в 2023 году 22% всех покупок будут осуществляться онлайн.

Как удержать и увеличить свою долю продаж в интернете? Как остаться "на плаву" в это непростое для экономики время? Как сэкономить, но в то же время не потерять в качестве? И, главное, как находить и удерживать своих клиентов во время жесткой конкуренции?

Присоединяйтесь 11 декабря к бесплатной онлайн-конференции E-commerce Digital Day, чтобы узнать ответы на все эти вопросы от лидеров интернет-торговли.

Мы собрали 14 спикеров из ТОП-компаний рынка интернет-торговли.

Представители Shafa.ua, Eldorado, Фокстрот, INTERTOP, Kasta, Prom.ua, Decathlon Ukraine, Zakaz.ua и других компаний на реальных примерах — кейсах и личном опыте расскажут, как им удается переживать этот непростой год, с чем они столкнулись уже и что ожидают в 2021 году.

Мы увидим глобальное исследование рынка e-commerce с прогнозами на следующий год от основателя академии WebPromoExperts, Антона Воронюка.

Информация из личного опыта наших спикеров будет полезна всем, кто связан с нишей интернет-торговли. Особенно для владельцев и руководителей интернет-магазинов, представителей онлайн- и офлайн ритейла, крупных поставщиков товаров и интернет-маркетологов.

Получите 8 часов реальных наблюдений и точных исследований.

Они дадут возможность трезво оценить условия, в которых придется работать в 2021 году, построить грамотную стратегию продвижения, познакомиться с эффективными инструментами, техниками и методами поиска и удержания клиентов, позволят избежать рисков и ошибок.

Принимайте участие в любом удобном для вас формате:

Бесплатно — в режиме реального времени онлайн с возможностью задать вопрос лектору в прямом эфире, полезными чек листами от лекторов и подарками от спонсоров.

Или позвольте себе смотреть доклады в любое удобное время — покупайте запись конференции за 500 грн до 11 декабря (800 грн в день ивента) и дополнительно получите запись предыдущей конференции Retail Digital Day.

Регистрируйтесь на конференцию по ссылке. Поспешите занять свое место!

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, SendPulse

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