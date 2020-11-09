Украина предлагает Казахстану перейти на систему обмена цифровыми разрешениями

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром предложил перейти на систему обмена цифровыми разрешениями между странами.

Об этом он заявил во время официального рабочего визита в Казахстане, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам Криклия, основной общей задачей для Украины и Казахстана является создание комфортных конкурентных маршрутов и условий для перевозки грузов с целью стимулирования их объемов.

"Поэтому он предложил казахстанской стороне перейти на систему обмена цифровыми разрешениями на грузовые автоперевозки, что будет способствовать значительному усилению этого сотрудничества. Подобные пилотные проекты Украины также планирует внедрять и Польшей.

Вместе с тем, министр подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА через внедрение единого транзитного разрешения между странами-участницами проекта", - говорится в сообщении.

Также Криклий заявил о заинтересованности Украины в развитии взаимовыгодного украинского-казахстанского сотрудничества в сфере торговли и транспорта и отметил важность продолжения работы по привлечению дополнительного грузопотока в направлении Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина - страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского морей .

Экономическая правда