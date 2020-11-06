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При посадке на рейсы во Францию ​​от украинцев будут требовать отрицательный COVID-тест

Пятница, 6 ноября 2020, 20:50
 

С 11 ноября все, кто садится на авиарейсы с Украины во Францию, должны предъявить отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине, пишет "Европейская правда".

"Начиная с 11 ноября этого года, перед посадкой на самолет, направляющийся во Францию ​​из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета" , - говорится на сайте посольства в пятницу.

Напомним, в четверг Франция сообщила о диагностировании рекордных 58 тысячах новых инфекций коронавируса.

Эти данные поступили после того, как Париж объявил о новых ограничительных мерах, введенных в рамках второго общенационального карантина, введенного в стране с прошлой пятницы.

Добавим, в аэропорту Парижа разоблачили банду мошенников, которая за 300 евро продавала поддельные справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Европейская правда

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Украина Франция карантин коронавирус авиа

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