Все разделы
Укр / Рус

Украинские конструкторы показали разведывательно-ударный беспилотник "Сокол-300"

Пятница, 6 ноября 2020, 19:20
 

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, представило макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата собственной разработки "Сокол-300".

Источник: КБ "Луч", Укроборонпром

Детали: Презентация полноразмерного макета БПЛА состоялась на территории Жулянского машиностроительного завода "Визар" 6 ноября.

"Сокол-300" - комплекс, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.

Он вооружен управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.

Масса полезной нагрузки - 300 кг. Максимальная взлетная масса - 1225 кг.

Размах крыла БПЛА - 14 м, а длина - 8,57 м.

Максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Система управления - IHС + GPS + карта местности.

Комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью. БПЛА "Сокол-300" может комплектоваться тремя вариантами двигателей.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укроборонпром оружие

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов 26 октября 2020, 10:15
60 предприятий "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 холдинговых компаний – вице-премьер 23 октября 2020, 20:05
Директоров "прокладки" из окружения Гладковского признали виновными в "схемах" 21 октября 2020, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!