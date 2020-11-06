Украинские конструкторы показали разведывательно-ударный беспилотник "Сокол-300"

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, представило макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата собственной разработки "Сокол-300".
Источник: КБ "Луч", Укроборонпром
Детали: Презентация полноразмерного макета БПЛА состоялась на территории Жулянского машиностроительного завода "Визар" 6 ноября.
"Сокол-300" - комплекс, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.
Он вооружен управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.
Масса полезной нагрузки - 300 кг. Максимальная взлетная масса - 1225 кг.
Размах крыла БПЛА - 14 м, а длина - 8,57 м.
Максимальная скорость достигает 335 км/ч.
Система управления - IHС + GPS + карта местности.
Комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью. БПЛА "Сокол-300" может комплектоваться тремя вариантами двигателей.