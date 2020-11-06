КС рассмотрит обращение аграрных ассоциаций по земельной реформе

В Конституционный суд 6 ноября поступило обращение аграрных ассоциаций, профсоюзов, политических объединений и общественных организаций по земельной реформе.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обращении, в частности, говорится, что земельная реформа должна проводиться исключительно на конституционных принципах и конституционным способом.

Также авторы обращения заявляют, что закон об обороте земель, принятый Радой 31 марта 2020 года, "по своему содержанию и характеру не соответствует национальным интересам и потребностям Украины как независимого и суверенного государства".

Обращение зарегистрировано в Секретариате Конституционного суда.

Напомним:

Конституционный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений Конституции относительно земли.

Судьи Конституционного суда, которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Публикацией проекта решения относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа судья Конституционного суда Сергей Сас может иметь целью "создание "переговорного ресурса" для торгов".

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения относительно толкования земельных статей Конституции, которое, по его словам, "не позволит лишить украинцев "национального богатства".

Во Всеукраинской Аграрной Раде заявили, что проект решения Конституционного Суда Украины относительно разъяснения положений статей 13 и 14 Конституции Украины ведет к уничтожению украинского аграрного сектора и экономики страны.