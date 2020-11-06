Социальную помощь можно будет получить онлайн

Минсоцполитики и Мицифра работают над проектом единого реестра, что позволит в электронной форме обратиться за государственной соцпомощью. Его ожидают подать на рассмотрение Кабмина до декабря этого года.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Единый социальный реестр будет создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и будет интегрирован с другими государственными базами данных.

"Такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права человека на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством", - отметили в Министерстве.

В электронной форме станут возможные обращения за государственной социальной помощью при усыновлении, на детей и для лиц с инвалидностью с детства.

Онлайн можно будет проверить и получить информацию о:

социальном статусе гражданина;

общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионном удостоверении и пенсионном деле;

инвалидности лица.

Пользователи также смогут сформировать справку онлайн о заработной плате, уплаченные страховые взносы и размер пенсии.

Экономическая правда