"Создать украинский Netflix": Стартует первый хакатон по развитию онлайн-кинотеатров

Видеосервис sweet.tv инициирует первый в Украине хакатон с призовым фондом 50 тысяч долларов. Цель конкурса — ускорить развитие отечественных технологий для онлайн-кинотеатров.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

"Во время мероприятия лучшие IT-специалисты будут разрабатывать решения, которые помогут популяризировать качественный контент украинского производства. Событие пройдет при поддержке Министерства цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

В рамках хакатона будут привлечены IT-специалисты для разработки решений для популяризации национального контента: кино, ТВ-программ, сериалов, дубляжа.

"Наша цель — быть украинским Netflix. Мы стремимся усовершенствовать систему рекомендаций и представления контента так, чтобы каждый зритель мог еще быстрее найти для себя интересный украинский и украиноязычный контент", — говорит основатель sweet.tv Александр Витько.

Cinema Challenge Hackathon будет проходить с 14 по 22 ноября 2020 года. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов. Победители будут определяться в каждой отдельной категории.

Обладатель первого места получит 10 тысяч долларов, второго — 5 тысяч долларов. Также победитель среди проектов получит 10 тысяч долларов.

Хакатон состоится в онлайн-формате. В событии примут участие более 500 человек — датасайентистов, разработчиков, менеджеров, дизайнеров и маркетологов.

Напоминаем:

sweet.tv — национальный онлайн-кинотеатр. На платформе доступны 227 каналов украинского национального и премиального HD-телевидения, а также контент в 4К.

Главные конкуренты - Megogo, Oll.tv, Divan.tv, Воля, Киевстар-ТВ.

По данным журнала Forbes, sweet.tv имеет 50 тысяч пользователей, доход за 2019 год составил 54 млн грн.

Экономическая правда