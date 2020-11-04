Шмыгаль рассказал, когда Кабмин представит экономический аудит государства

Правительство представит экономический аудит страны и экономическое видение до 2030 года в пятницу, 6 ноября.

Об этом во время заседания Кабмина 4 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва", - сказал он.

Напомним:

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что результаты "аудита государства" представят на этой неделе.