Шмыгаль рассказал, когда Кабмин представит экономический аудит государства
Правительство представит экономический аудит страны и экономическое видение до 2030 года в пятницу, 6 ноября.
Об этом во время заседания Кабмина 4 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.
"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва", - сказал он.
Напомним:
Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что результаты "аудита государства" представят на этой неделе.
20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.
Экономическая правда
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