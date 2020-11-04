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Шмыгаль рассказал, когда Кабмин представит экономический аудит государства

Среда, 4 ноября 2020, 14:10
 

Правительство представит экономический аудит страны и экономическое видение до 2030 года в пятницу, 6 ноября.

Об этом во время заседания Кабмина 4 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва", - сказал он.

Напомним:

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что результаты "аудита государства" представят на этой неделе.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.

Экономическая правда

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аудит Кабмин

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