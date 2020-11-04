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Количество бесконтактных операций выросло более чем на 20% - НБУ

Среда, 4 ноября 2020, 13:26
 

С начала года 54% всех безналичных платежей составляют бесконтактные операции, в прошлом году это была лишь треть.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что в сентябре значительно выросла доля токенизованих карточек, то есть расчетов с помощью NFC-чипа смартфоном, часами и т.д. По сравнению с январем, таких операций стало на 50% больше.

Сумма безналичных операций выросла на 5,5% к январю-сентябрю прошлого года. Зато наличных с карт начали получать на 3,3% меньше.

Также расширяется сеть платежных терминалов: их количество выросло на 7,9%. Из них 85% поддерживают "бесконтакт".

По состоянию на 1 октября в Украине выпущено более 73 миллионов карт, то есть + 7,4% с начала года.

Экономическая правда

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банк Нацбанк НБУ наличка

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