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Полмиллиона для "Большого строительства" – на взятке поймали чиновников Закарпатья

Среда, 4 ноября 2020, 09:00
 

Служба безопасности Украины поймала на взятке в полмиллиона гривен заместителя Закарпатского облсовета и руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции, который они требовали с подрядчика для возведения объектов проекта "Большое строительство".

Источник: сообщение СБУ

Детали: По предварительным данным, чиновники обещали за эти деньги не препятствовать выполнению работ в рамках программы.

В СБУ утверждают, что они наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство денег с представителя фирмы, что победила в тендере на строительство в одном из сел культурного центра в рамках "Большого строительства".

"За более полумиллиона гривен фигуранты "гарантировали" подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ", – говорится в сообщении.

Задержали представителя облсовета и ГАСИ после передачи всей суммы взятки.

Их подозревают в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда

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взятка СБУ

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