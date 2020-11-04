Полмиллиона для "Большого строительства" – на взятке поймали чиновников Закарпатья

Служба безопасности Украины поймала на взятке в полмиллиона гривен заместителя Закарпатского облсовета и руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции, который они требовали с подрядчика для возведения объектов проекта "Большое строительство".

Источник: сообщение СБУ

Детали: По предварительным данным, чиновники обещали за эти деньги не препятствовать выполнению работ в рамках программы.

В СБУ утверждают, что они наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство денег с представителя фирмы, что победила в тендере на строительство в одном из сел культурного центра в рамках "Большого строительства".

"За более полумиллиона гривен фигуранты "гарантировали" подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ", – говорится в сообщении.

Задержали представителя облсовета и ГАСИ после передачи всей суммы взятки.