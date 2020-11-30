В Италии Apple оштрафовали на 10 миллионов евро за "неправдивые" утверждения в рекламе

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Apple на 10 млн евро за "неправдивую" информацию для потребителей о характеристиках iPhone.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Решение регулятора касается рекламы, в которой утверждалось, что определенные модели iPhone устойчивы к воздействию воды "до 30 минут", даже если находятся на глубине несколько метров.

Регулятор считает рекламу обманчивой за того, что при этом не указано, что это правда только при соблюдении специфических условий - в чистой воде в лаборатории, тогда как в реальной жизни ситуации могут быть другие.

Кроме того, регулятор считает, что Apple недостаточно четко указала информацию об объеме гарантии - в нее не входят повреждения в результате воздействия жидкостей и техническая помощь в случае такого повреждения телефона не предвидится.

Европейская правда