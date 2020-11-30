В аэропорту "Львов" заявили о 10-часовом обыске и препятствовании деятельности

В помещении админкорпуса аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого 27 ноября прошел обыск продолжительностью 10 часов в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад - в аэропорту заявили о препятствовании деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"27.11.2020г., с участием работников прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины в помещении административного корпуса аэропорта "Львов" им.Данила Галицкого" осуществлялся обыск продолжительностью более 10 часов (с 12 до 22).

Проведение следственных действий происходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад о деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг - одного из уставных видов деятельности аэропорта. Во время обыска работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена", - говорится в сообщении.

Аэропорт подчеркивает, что оснований для проведения обыска не было.

"В течение 2019 - 2020 годов предприятие дважды предоставляло документы в пределах вышеуказанного уголовного производства, последовательно и аргументировано доказывало правомерность предоставления рекламных услуг в аэропорту, в том числе привлекало соответствующих специалистов и получило научное заключение, подтверждающее законность осуществления рекламной деятельности аэропортом.

"Во время проведения следственных действий стало понятно, что целью данного уголовного производства, очевидно, является не установление истины по делу (ведь принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следователя судьи об обыске).

Адвокаты и юристы уверяют, что юридические перспективы в этом деле отсутствуют. Следовательно, цель этого уголовного производства очевидна - препятствование деятельности аэропорта в непростое время для всего государства. Будем бороться публично и без сокрытия фактов и документов. Надеемся, что следствие будет вести себя аналогично. Это позволит всем сделать свои выводы", - добавили в аэропорту.

Экономическая правда