Министры посоветуются, нужен ли локдаун - Офис Зеленского

Чиновники, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции 30 ноября проведут совещание о необходимости введения тотального карантина, чтобы заранее проинформировать граждан.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Детали: Представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся в понедельник на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

О результатах будет сообщено быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Прямая речь Зеленского: "Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти ".

Украинская правда