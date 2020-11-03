Конституционный суд снял с повестки дня на 3 ноября дело о Фонде гарантирования

Конституционный суд снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний суда на 2-5 ноября.

Ранее отмечалось, что это дело планировали рассмотреть в закрытом режиме.

Напомним:

После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанка.

Ретроспективное признание неконституционным закона о гарантировании вкладов физических лиц может привести к признанию деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) незаконной, последствия чего будут разрушительными и для финансовой системы в целом, заявил первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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