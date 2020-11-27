Из банка "Хрещатик" экс-сотрудница украла 10 миллионов – прокуратура

Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в хищении более 10 миллионов гривен вкладчиков.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, подозреваемая была ответственной за оформление договоров. Вступив в сговор с другими работниками банка, она оказывала вкладчикам заведомо поддельные документы, якобы подтверждающие принадлежность передачи банка средств по депозитным договорам.

Однако полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.

В результате клиентам банка был причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей объявлено подозрение в завладении средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением.

Спикер прокуратуры Надежда Максимец уточнила, что преступление было совершено в период 2013-14 годов. Вышеуказанное подозрение объявлено в рамках выделенного уголовного производства по делу о масштабном хищении средств банка, которое расследует следственное управление столичной полиции.

В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.

Напомним: 5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию. 24,9379% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации.

В 2020 году Шестой апелляционный админсуд Киева отменил решение НБУ о ликвидации, но не вернул банку лицензию.

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