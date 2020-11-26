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Киев и Скопье впервые соединит прямое авиасообщение

Четверг, 26 ноября 2020, 14:10
 

С 6 декабря впервые между Киевом и столицей Северной Македонии Скопье начнет действовать прямое авиасообщение.

Об этом в Facebook сообщил посольство Украины в Северной Македонии, пишет "Европейская правда".

Полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose. На сайте уже доступны билеты в оба направления.

В посольстве подчеркнули, что наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества, в частности, усилению деловых связей и развития туризма в двух странах.

Напомним, 22 декабря прошлого года вступило в силу соглашение между Украиной и Северной Македонии о безвизовом режиме.

Соглашением предусмотрены безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней), отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и / или иммиграции, а также бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

Европейская правда

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