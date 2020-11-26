США отложили блокировку TikTok

Китайская социальная сеть TikTok будет доступна в США до 4 декабря из отсрочки запрета на блокирование приложения.
Источник: Reuters
Детали: Таким образом власти дали еще неделю компании ByteDance на продажу приложения. Соответствующее решение ранее принял суд.
Еще 14 августа президент США издал распоряжение, которым предписывал продать TikTok течение 90 дней.
В то же время под давлением правительства ByteDance месяцами ведет переговоры по завершению сделки о переводе американских активов в новую структуру.
Представители соцсети не прокомментировали соответствующее решение.
Напомним:
Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.
Владелец TikTok, ByteDance, отрицал обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.
Как сообщает Reuters, в рамках сделки будет создана новая компания, которая получит название TikTok Global. В совете этой компании будет большинство американских директоров, главный исполнительный директор США и эксперт по безопасности.
Ожидается, что Oracle и Walmart приобретут значительные доли в компании, а ByteDance примет меры безопасности в отношении данных пользователей из США. Данные TikTok будут храниться в Oracle, который будет иметь право проверять его исходный код.