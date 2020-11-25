-50% скидки на курс SMM-СПЕЦИАЛИСТ от WebPromoExperts
4,57 миллиарда человек по всему миру используют социальные сети. Больше половины всего населения планеты ежедневно проводят в среднем 2 часа и 24 минуты примерно в 8 разных приложениях и мессенджерах.
Здесь нечего думать — время освоить продвижение в социальных сетях пришло!
30 ноября стартует новый курс SMM-СПЕЦИАЛИСТ от WebPromoExperts.
За 3 продуктивных месяца вы узнаете все тонкости маркетинга социальных сетей от лучших специалистов в нише — получите все необходимые знания, чтобы начать карьеру в SMM, углубить знания и увеличить компетенции или понять, как продвигать свой бизнес в соцсетях.
Курс полезный для новичков, практикующих специалистов и собственников бизнеса.
На курсе вы с нуля разберете актуальные темы, последние исследования и личный опыт лекторов.
Что вы узнаете после прохождения курса?
- Как анализировать и составлять портрет целевой аудитории
- Оформлять профиль в социальных сетях
- Формировать контент-план
- Настраивать таргетированную рекламу
- Модерировать и отрабатывать негатив
- Писать продающие рекламные посты
- Создавать рекламные графические и видео креативы
- Организовывать промоактивности и работать с лидерами мнений
- Анализировать метрики продвижения
- Составлять комплексную SMM-стратегию
Специалисты компаний NGN.agency, Арт Депо, L’Oreal, Lobods и других расскажут о своих лучших кейсах продвижения в соцсетях.
В подробностях разберут основы и особенности работы во всех популярных социальных сетях СНГ и мира: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube и многих других.
Начните обучение сегодня, чтобы уже завтра стать профи в незаменимой digital-профессии!
Только до 30 ноября включительно, WebPromoExperts дарит скидку на курс -50% ко Дню своего Рождения! Скорее приобретайте курс по выгодной цене!
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