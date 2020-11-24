Зеленский призвал украинцев помочь ресторанам и кафе флэшмобом

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать ресторанный бизнес, рассказав в соцсетях о местах, где они заказывают еду и напитки.

Источник: видеоблог Зеленского

Прямая речь Зеленского: "После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес.

По моему личному мнению, кроме правительственных программ по поддержке это также очень классная вещь и она должна была стать всеукраинским флешмобом, такой поддержкой. Но, к сожалению, потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе. Давайте это исправим.

Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку поддержав их таким образом".

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Предыстория:

21 ноября президент Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Украинская правда