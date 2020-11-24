Все разделы
Укр / Рус

Зеленский призвал украинцев помочь ресторанам и кафе флэшмобом

Вторник, 24 ноября 2020, 15:45
 

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать ресторанный бизнес, рассказав в соцсетях о местах, где они заказывают еду и напитки.

Источник: видеоблог Зеленского

Прямая речь Зеленского: "После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес.

По моему личному мнению, кроме правительственных программ по поддержке это также очень классная вещь и она должна была стать всеукраинским флешмобом, такой поддержкой. Но, к сожалению, потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе. Давайте это исправим.

Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку поддержав их таким образом".

Читайте также: Политтехнолог Банковой: Зеленский больше, чем видосикы. Он - президент страны

Предыстория:

21 ноября президент Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рестораны карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов 16 ноября 2020, 11:22
Из-за коронавируса активность ресторанного бизнеса во Франции рухнула на 95% — СМИ 15 ноября 2020, 13:44
Убийство выходного дня. Как экономика и бизнес отреагируют на новый карантин 13 ноября 2020, 07:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!