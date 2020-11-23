Многострадальный аэропорт Берлина закроет один из терминалов из-за коронавируса

Недавно открытый долгожданный аэропорт Берлина закроет один из своих терминалов в следующем году в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Представитель аэропорта Берлин-Бранденбург сообщил, что Терминал 5 будет выведен из эксплуатации с марта, сначала сроком на один год.

Причиной он назвал пандемию коронавируса, которая привела к резкому сокращению числа пассажиров.

Путешественникам Терминал 5 может быть известен как аэропорт Шенефельд, который недавно был включен в состав нового аэропорта на юго-восточной окраине Берлина.

Терминал 1 был открыт 31 октября после девятилетней задержки и с бюджетом в около 6 млрд евро, что примерно в три раза превышал первоначальный бюджет.

Сначала Терминал 5 должен был оставаться открытым в течение нескольких лет, поскольку ожидалось, что количество пассажиров превысит пропускную способность новой инфраструктуры, но пандемия внесла коррективы.

Сейчас аэропорт Берлин-Бранденбург обслуживает примерно пятую часть ожидаемого количества самолетов и десятую часть пассажиров.

На самом деле новый аэропорт имеет три терминала, но Терминал 2 пока закрыт из-за кризиса. Пока неясно, когда он будет запущен.

Напомним, в ноябре после 60 лет работы прекратил работать другой берлинский аэропорт Тегель.

Европейская правда