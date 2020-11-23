Новости 23 ноября: украинские дороги улучшились, появилась еще одна вакцина от COVID-19, правительство решает, как поддерживать бизнес

Об украинских дорогах: Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) 2020 и сейчас занимает 126 место.

О коронакризисе: Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения 300 млн долларов займа на преодоление последствий COVID-19.

Об "атомке": На крупнейшей в Европе атомной станции - Запорожской атомной электростанции - после планового предупредительного ремонта подключили к сети энергоблок №2.

О вакцине от COVID-19: Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca показала эффективность в 90% во время финальных испытаний при условии меньшего дозирования.

Об исландских туристах: Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможен только для состоятельных иностранцев.

О поддержке бизнеса: Минэкономики уже на этой неделе должен доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина.

Об инвестициях: Антимонопольный комитет разрешил одной из крупнейших инвесткомпаний Dragon Capital выкупить более 50% акций Treeum Holdings Limited, владеющей порталами Finance.ua и Minfin.com.ua.

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Первые вакцины от COVID-19: на что могут рассчитывать украинцы и когда

Мировые гиганты фарминдустрии завершили испытания вакцины от коронавируса. Первыми иммунизацию получат граждане развитых стран. А когда вакцинацию ожидать украинцам?