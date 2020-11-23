Первый регион Испании открыл бары и рестораны на фоне спада инфекций

В понедельник бары и рестораны в испанском регионе Каталония вновь начали работать в рамках поэтапного ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Каталония стала первым испанским регионом, полностью закрыл бары и рестораны на фоне второй волны COVID-19 в середине октября и первой вернула их к работе, когда эпидемия пошла на спад.

Как и ранее, в регионе действует комендантский час в ночное время, и жесткие ограничения сохраняются в других частях страны.

В Каталонии также открылись театры, кинотеатры, музыкальные залы и спортивные сооружения под открытым небом с максимальной наполненностью посетителей в 50%.

Испания, в которой диагностировано более 1,55 миллиона случаев COVID-19 и 42619 погибших, ввела чрезвычайное положение сроком на полгода в конце октября.

Число новых случаев заражения за последние 14 дней снизилось до 419 на 100 тысяч человек по состоянию на пятницу по сравнению с 530 в первую неделю ноября. В Каталонии этот показатель упал примерно до 390.

В связи с восстановлением карантина в различных регионах Испании, в частности в Каталонии, вспыхнули акции протеста, которые перерастали в беспорядки.

Европейская правда