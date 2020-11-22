Новости выходных: Милованов советник в ОП и цена вакцины от коронавируса

О Милованове. Эксминистр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

О переговорах с МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

О Северном потоке 2. Администрация США усиливает давление на европейские компании, участвующих в проекте "Северный поток - 2".

О вакцине от коронавируса. Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

О новых экостандартах. В Евросоюзе ведется разработка нового экологического стандарта для автомобилей Евро-7, ожидается, что он начнет действовать в 2025 году.