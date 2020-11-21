Украинским перевозчикам выдали 5 тысяч дополнительных разрешений на 2020 год в Польшу

На заседании украинско-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тысяч дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности 1500 универсальных и 3500 транзитных.

Он отметил, что первые разрешения наши перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31.01.2021.

"Удалось не допустить уменьшения количества разрешений - будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тыс разрешений.

К вопросу увеличения количества разрешений на следующий год договорились вернуться во II-м полугодии 2021-го по результатам анализа условий пересечения границы перевозчиками", - написал он.