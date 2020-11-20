Карантинная "черная пятница": как меняют работу ТРЦ

Большинство украинских торговых центров проведет "черную пятницу" с 23 по 27 ноября из-за "карантина выходного дня".

Об этом сообщает Interfax.

Во многих торговых центрах "черная пятница" состоится в будние дни с 23 до 27 ноября из-за карантина выходного дня. Прошедшие годы акции держались в течение пятницы-воскресенья.

Одним из таких ТРЦ стал столичный Gulliver, где в будние дни также будут работать до 23 часов и еще рассматривают дополнительное продолжение времени работы.

Другие ТРЦ, "Проспект" и "РайON", начали скидки еще 17 ноября и тоже продлили время работы на час.

Похоже, что "Эпицентр" проведет акции как оффлайн, так и онлайн с 23 по 30 ноября - об этом говорится на сайте торгового центра.

Некоторые ТРЦ планируют просто продлить работу в пятницу и не проводить "черную пятницу" всю неделю. Среди них - Ocean Plaza, Dream Town. Также - Sky Mall, где хотят работать до "последнего клиента".

Отдельные ритейлеры в Lavina Mall и Blockbuster Mall установили скидки с 23 по 31 ноября.