Конкурент SpaceX — компания Rocket Lab — впервые вернула на Землю первую ступень ракеты
Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень собственной ракеты-носителя — Electron.
Источник: Rocket Lab в Twitter
Детали: После выполнения основной задачи — запуска на орбиту нескольких небольших спутников и фигурки одного садового гнома из видеоигры Left 4 Dead 2, первая ступень ракеты Electron вернулся в атмосферу Земли и с помощью парашютной системы совершил посадку на платформу в Тихом океане.
Миссия получила название "Return to Sender" ("Возвращение к отправителю").
Основатель SpaceX, которая является первой частной компанией, которая начала доставлять людей в космос на собственных многоразовых космических кораблях, Маск уже поздравил Rocket Lab с удачной миссией.
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