Все разделы
Укр / Рус

Конкурент SpaceX — компания Rocket Lab — впервые вернула на Землю первую ступень ракеты

Пятница, 20 ноября 2020, 10:50
 

Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень собственной ракеты-носителя — Electron.

Источник: Rocket Lab в Twitter

Детали: После выполнения основной задачи —  запуска на орбиту нескольких небольших спутников и фигурки одного садового гнома из видеоигры Left 4 Dead 2, первая ступень ракеты Electron вернулся в атмосферу Земли и с помощью парашютной системы совершил посадку на платформу в Тихом океане.

Миссия получила название "Return to Sender" ("Возвращение к отправителю").

Основатель SpaceX, которая является первой частной компанией, которая начала доставлять людей в космос на собственных многоразовых космических кораблях, Маск уже поздравил Rocket Lab с удачной миссией.

Николай Донев, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

SpaceX космос США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС 17 ноября 2020, 10:00
SpaceX запустила первый регулярный маршрут в космос 16 ноября 2020, 09:55
SpaceX запустит GPS-спутник третьего поколения 5 ноября 2020, 09:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!