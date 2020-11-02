Нефть дорожает на фоне выборов в США
После того, как на прошлой неделе цены на нефть упали из-за усиления карантина в некоторых странах Европы, на рынках снова поднялись цены. Причиной является предвыборные ожидания инвесторов.
Об этом сообщает ВВС.
Внедрение жесткого карантина в таких странах как Великобритания, Франция и Германия повлекло наибольшее падение цен с конца мая. Причина заключается в опасении инвесторов новой волны ограничений, ведь это означает очередное замедление экономического роста и падения спроса на нефть.
Зато президентские выборы в США, которые состоятся уже 3 ноября, подняли ожидания на рынке.
Так, три основные рыночные индексы начали расти в понедельник: Dow Jones поднялся на 1,7%, S & P 500 на 1,3%, Nasdaq - на 0,8%. Цена на нефть Brent 2 ноября установилась на уровне 38,72 доллара.
Инвесторы также ожидают, что с окончанием предвыборной гонки внимание страны сможет вернуться к вопросам стимулирования экономики. В частности, речь идет об увеличении расходов для восстановления от коронакризиса.
Напомним:
Всемирный банк ожидает постепенного роста цен на нефть до 41 долларов за баррель к концу года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua