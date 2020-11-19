В рамках Европейской недели предпринимательства 2020 Фонд развития предпринимательства презентовал результаты проекта "Поддержка малых и средних предприятий", который финансировался правительством Германии и Европейским Союзом через Немецкий банк развития KfW.

За восемь лет немецко-украинского сотрудничества была развита система кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте и профинансировано МСП на общую сумму около 1 млрд грн.

Результаты проекта

Команда бывшего Немецко-украинского Фонда (с 2020 года – это Фонд развития предпринимательства) вместе с консультантами Франкфуртской школы финансов и менеджмента разработали новую программу по поддержке инвестиций малых и средних предприятий в национальной валюте для защиты от валютных рисков.

С этой целью KfW привлек для Украины от ЕС в рамках инициативы EU4Business финансовую помощь в размере 5 млн евро. Благодаря чему Фонду удалось предложить долгосрочный кредитный ресурс в гривне под 14-15% годовых.

Впоследствии к Программе присоединились местные органы власти с программами компенсации процентов до 50%, что позволило вдвое сократить годовой процент для предпринимателей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен поделилась результатами сотрудничества: "Германия смогла обеспечить основу для успеха украинских малых и средних предприятий благодаря финансовой поддержке в размере 12 млн евро.

Этот проект является живым примером замечательного донорского сотрудничества, ведь в рамках программы более 300 МСП получили кредиты. Германия и в дальнейшем будет работать с Фондом развития предпринимательства".

В рамках проекта был проведен ряд мероприятий, которые способствовали институционному развитию НУФ. Результативность этих мероприятий подтверждена и изменением финансовых показателей работы Фонда. В частности, в период с 2015 по 2019 года:

- чистый процентный доход вырос на 600%;

- чистая прибыль выросла с -3,6 млн евро в 5,6 млн евро;

- собственный капитал НУФ увеличился на 177%.

Модель реализации Программы НУФ в комбинации с механизмом компенсации процентных ставок от местных органов власти легли в основу Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

А благодаря эффективной модели функционирования Немецко-Украинский фонд был избран Правительством Украины в качестве платформы для реализации Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и переименован в Фонд развития предпринимательства.

Сергей Марченко, Министр финансов Украины, подчеркнул: "Фонд развития предпринимательства на сегодняшний момент является одним из основных драйверов кредитования в Украине, потому что он фактически – администратор Государственной программы "5-7-9%".

И уже по этой программе на сегодня выдано 4,5 тысячи кредитов для малого и среднего предпринимательства на общую сумму 11 млрд гривен".

"Бывший Немецко-украинский фонд – лидер финансовых инноваций. Он обеспечивает финансовую эффективность как для украинских малых и средних предприятий, так и для нашего вклада, который, по сути, является вкладом налогоплательщиков в ЕС", – подчеркнул Штефан Шлейнинг, руководитель программ сотрудничества, Представительство ЕС в Украине.