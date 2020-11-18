Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" через ОРДЛО закупала российские запчасти – СБУ

Среда, 18 ноября 2020, 19:45
 

Служба безопасности блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, ввозились через временно оккупированные территории.

Источник: пресс-служба СБУ.

Детали: Сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организовали коммерсанты при содействии должностных лиц регионального филиала.

Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были вообще непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Эксперты отмечают, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Через реализацию таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планируют изготовления данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

Во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця СБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Псевдоремонт дизель-поездов: 15 чиновников УЗ подозревают в нанесении ущерба на почти 60 миллионов 18 ноября 2020, 10:35
"Укрзализныця" возобновила движение с двух станций 15 ноября 2020, 17:33
Дорожные клинические больницы УЗ начнут принимать больных COVID-19 13 ноября 2020, 17:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!