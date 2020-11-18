Схемы на Таможне и Налоговой: Уманский объяснил, почему ушел из ОП

Игорь Уманский подал в отставку с должности советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в связи с ситуацией в Налоговой и Таможенной службах.

Источник: "Укринформ", который цитирует Уманского

Детали: Уманский заявил, что основная его работа в Офисе касалась "борьбы со схемами в Налоговой и Таможенной службах", однако за пол года эта работа провалилась и он написал заявление.

Прямая речь Уманского: "И ситуацию вокруг таможни и налоговой, Автодора, общее озвучивал - реакция (руководства Офиса Президента - ред.) была достаточно бурная, но, к сожалению, я не увидел соответствующих действий.

Именно поэтому убежден, что только через публичную позицию, через публичное давление на руководителей власти возможно изменить их позицию... Именно поэтому, чтобы иметь возможность публично об этом говорить, я написал заявление (об увольнении - ред.), потому что имея статус советника это делать некорректно и неэтично. Заявление об отставке я подал".

Предыстория:

12 ноября Уманский уволился с должности советника Ермака после полугодовой работы.

После этого он заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

Украинская правда