Киевское метро объявило тендер на проект второго выхода из "Вокзальной"

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная".
Источник: Сообщение Киевского метрополитена в Facebook
Детали: Метрополитен разместил тендерное предложение, которое можно посмотреть здесь, на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкцию существующей станции.
Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок.
Станция "Вокзальная" - одна из первых пяти, заработали в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы.
Дословно: "Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции".
Предыстория:
- Еще в 2016 году Киевская администрация заявляла, что намерена построить второй выход на станции метро "Вокзальная" до 2020 года.