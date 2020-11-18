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Глава МВФ отметила "быструю реакцию" власти на скандальное решение КС

Среда, 18 ноября 2020, 09:00
 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.

Источник: Георгиева во время разговора с президентом Владимиром Зеленским

Детали: Зеленский и Георгиева обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также риски недавнего решения КС об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Дословно: "Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса.

Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ".

Напомним: 11 ноября Шевченко сообщал, что один из вопросов, который беспокоит МВФ, касается решения Конституционного суда.

Украинская правда

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Зеленский Украина МВФ

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