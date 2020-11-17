Рада поддержала постановление о своевременном информировании в случае усиления карантина

Рада приняла постановление №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.

Документ поддержали 303 нардепа.

"Это постановление о планировании. Одно из главных требований - чтобы бизнес предупреждали. Это постановление о трех вещах: если внедряются жесткие карантинные меры, правительство предупреждает страну за неделю, дает перечень вопросов, по которым они поддерживают бизнес.

А нам передают перечень законопроектов, которые нужно принять для помощи бизнесу", - заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкого, этот законопроект позволяет гражданам заранее готовиться к возможному усилению карантинных мероприятий. Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.

Напомним:

Рада не приняла постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления каратинних ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять постановление правительства.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Экономическая правда