Рада поддержала постановление о своевременном информировании в случае усиления карантина
Рада приняла постановление №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.
Документ поддержали 303 нардепа.
"Это постановление о планировании. Одно из главных требований - чтобы бизнес предупреждали. Это постановление о трех вещах: если внедряются жесткие карантинные меры, правительство предупреждает страну за неделю, дает перечень вопросов, по которым они поддерживают бизнес.
А нам передают перечень законопроектов, которые нужно принять для помощи бизнесу", - заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкого, этот законопроект позволяет гражданам заранее готовиться к возможному усилению карантинных мероприятий. Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.
Напомним:
Рада не приняла постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
Многие предприниматели выступили против такого усиления каратинних ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять постановление правительства.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
Экономическая правда
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