Все разделы
Укр / Рус

Twitter назначил известного хакера главой службы безопасности

Вторник, 17 ноября 2020, 09:35
 

В понедельник компания Twitter назначила Пейтера Затко, всемирно известного хакера под никнеймом Mudge, на новую должность главы службы безопасности.

Источник: Reuters

Детали: Сначала Затко проведет осмотр безопасности Twitter – это займет 45-60 дней.

Он изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело".

После этого Затко предложит изменения в структуре и методах работы компании и сайта.

Справка: Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он был одним из лидеров хакерской группы Cult of the Dead Cow, печально известной выпуском вирусов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

Он также работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Twitter хакеры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Глобальный сбой: почему "падают" сайты соцсетей и интернет-сервисов и как это сказывается на пользователях 23 октября 2020, 10:30
В работе Twitter произошел глобальный сбой 16 октября 2020, 10:30
Twitter заблокировал официальный аккаунт венгерского правительства 30 сентября 2020, 14:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!