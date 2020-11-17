Twitter назначил известного хакера главой службы безопасности

В понедельник компания Twitter назначила Пейтера Затко, всемирно известного хакера под никнеймом Mudge, на новую должность главы службы безопасности.

Источник: Reuters

Детали: Сначала Затко проведет осмотр безопасности Twitter – это займет 45-60 дней.

Он изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело".

После этого Затко предложит изменения в структуре и методах работы компании и сайта.

Справка: Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он был одним из лидеров хакерской группы Cult of the Dead Cow, печально известной выпуском вирусов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

Он также работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.

Украинская правда