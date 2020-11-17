Twitter назначил известного хакера главой службы безопасности
В понедельник компания Twitter назначила Пейтера Затко, всемирно известного хакера под никнеймом Mudge, на новую должность главы службы безопасности.
Источник: Reuters
Детали: Сначала Затко проведет осмотр безопасности Twitter – это займет 45-60 дней.
Он изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело".
После этого Затко предложит изменения в структуре и методах работы компании и сайта.
Справка: Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он был одним из лидеров хакерской группы Cult of the Dead Cow, печально известной выпуском вирусов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.
Он также работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.
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