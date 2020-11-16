Сразу тремя исками через ОАСК хотят отменить карантин выходного дня

В Окружной административный суд Киева поступило сразу 3 иска с требованием отменить установленный правительством карантин выходного дня.

Источник: Сообщение ОАСК

Детали: С исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинский и Львовский киноцентр.

Все они судятся с Кабмином.

Истцы оспаривают пункт 15 постановления Кабмина от 22 октября "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в редакции от 11.11.2020.

По мнению истцов, установленные ограничения негативно отобразятся на деятельности учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Предыстория:

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления каратинних ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять постановление правительства.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Украинская правда